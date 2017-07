Perché i socialisti si asterranno al referendum

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Le iniziative referendarie messe in campo dalle regioni Lombardia e Veneto richiamano l'art. 52 e l'art. 27 dei rispettivi statuti e sono dirette ad avviare un iter negoziale finalizzato alla concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, come prescritto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione.Segnatamente, l'articolo in parola disciplina le modalità mediante le quali ciascuna regione a statuto ordinario possa richiedere allo Stato centrale una quota aggiuntiva di autonomia legislativa in alcune materie...