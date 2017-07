Paolo Borsellino, la memoria non è affatto scomparsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non sono molto d'accordo con i familiari di Paolo Borsellino secondo i quali il magistrato sarebbe stato abbandonato da tutti e ignorato perfino dagli amici di un tempo. Non so che cosa accada in Sicilia, ma altrove la memoria di Borsellino è ben viva e coltivata, io stesso ho ricevuto in questi giorni diversi inviti per parlare a cerimonie di ricordo. Non ho potuto partecipare per una fastidiosa indisposizione, ma mi riprometto di non mancare alla prossima occasione. E una solenne cerimonia come quella che si è svolta al Consiglio Superiore...