CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIGRANTIIL SILENZIODI MOGHERINISe ci sei batti un colpo? E' l'espressione usata nelle sedute spiritiche per sapere se lo spirito evocato è presente.Il fantasma di cui agli italiani piacerebbe sentire il colpo è quello dell'Alto Commissario per gli Affari Internazionali, nonché vice Presidente della Commissione europea, Federica Mogherini, fortemente voluta in quel ruolo da Renzi, nonostante le resistenze da parte di numerosi Stati membri dell'Unione. A parte un'intensa attività di tipo turistico, nel senso che la Commissaria viaggia molto...