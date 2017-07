Macron, il leader che fa a meno dell'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore, Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron ( il nome è già un programma), presidente della Francia, sembra ossessionato dall'idea di lasciare un segno nella Storia. Giunto all'Eliseo per grazia (socialista) ricevuta, prende tutti a schiaffi, soprattutto l'Italia, per imitare, a parte l'altezza, Charles De Gaulle. Come un bambino che deve rendere conto a mamma Brigitte del suo operato. Grazie dell'accoglienza.Enzo FusoLendinara (Ro)Caro lettore, dopo leadership scialbe come quella di Hollande o schizofreniche come quella di Sarzoky,...