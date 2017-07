Legge di stabilità meno severa grazie alla ripresa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Due voti di fiducia al Senato in una settimana dovrebbero testimoniare l'ottimo stato di salute della maggioranza. Se non fosse che ormai si respira aria elettorale che il voto di fiducia viene usato dal governo come strumento per evitare guai, o per scaricarli - eventualmente - su coloro che decidessero di fare harakiri mandando la legislatura a gambe all'aria. La pausa estiva alle porte e la consueta voglia di durare quanto più possibile, consentirà al governo di incassare la fiducia sia sul decreto Mezzogiorno che sul decreto banche.I...