(...) la notizia che auspicavamo e aspettavamo da tempo. Non sappiamo ancora con precisione quali siano i suoi reali obiettivi, e le cosiddette regole di ingaggio, ma è certo che un tale spiegamento di forze non può che significare una radicale inversione di rotta nella lotta ai trafficanti criminali. Se infatti, dopo una simile esibizione muscolare, le cose restassero come prima, la nostra credibilità scenderebbe sottozero. Ma crediamo che questo non avverrà. E non possiamo che rallegrarcene, almeno per tre ragioni.La prima è anche la...