ImmigrazioneLe vettedell'ipocrisiaIl confronto politico sul tema immigrazione ha ormai raggiunto vette di ipocrisia e stucchevolezza insopportabili. Coloro che chiedono una immigrazione basata sulla legge ovvero su domande preventive all'ingresso nel territorio italiano corredate da documenti e curriculum vitae correlate alle effettive offerte di lavoro in Italia, per evitare che chi entra si trovi senza lavoro, è definito, inevitabilmente, xenofobo-razzista-nazista-populista-nazionalista- sovranista. Non è chiaro quale sia il nesso tra...