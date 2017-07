Il dialetto, la lingua della confidenza e dei legami con la terra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il dialetto non è poi così brutto come si voleva far credere. Pare se ne stiano accorgendo in molti. Poco conta che a dichiarare di parlarlo un po' meno degli altri in famiglia siano quelli che hanno raggiunto un livello d'istruzione più alto: ben si sa che un significativo grado di scolarizzazione avrebbe dovuto consentire di acquisire più varietà di lingua, non obbligare a demonizzare il dialetto di appartenenza.Né sorprende che a farne un uso minore siano gli abitanti delle città con più di 50mila abitanti: non può che essere a...