Fincantieri Gentiloni deve battere i pugni

(...) Ma questa è l'era dei Gentiloni o dei Macron? Quando Matteo Renzi è andato in Europa a battere i pugni sul tavolo è stato criticato, in patria e fuori, dicendo che era uno scostumato, che così non si fa, eccetera. Adesso si dice che Gentiloni è troppo per bene, troppo educato, così non si fa, eccetera. Qual è la strada giusta? Esiste una via di mezzo? Cominciamo da Fincantieri. Difficilmente martedì prossimo l'incontro tra ministri delle due parti risolverà la questione. Occorrerà forse aspettare la fine di agosto e il...