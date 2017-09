Wonder English, compie 20 anni la scuola olistica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAGUARDOPALMANOVA Compie 20 anni The Wonder English Centre di Palmanova, una scuola di inglese per bambini che è ormai un'istituzione nella Bassa friulana. Infatti da diversi anni porta i propri progetti in lingua inglese in moltissime scuole statali e paritarie della provincia di Udine. Fondata da Angelo Sean Sebastianis dopo una decennale esperienza all'estero, oggi vanta più di 450 bambini e ragazzi. La popolarità di questa scuola nasce dal metodo Wonder English e dai suoi nove insegnanti che lo hanno reso proprio e fatto amare ai...