«Violate regole commerciali, nessun danno per la salute»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - (c.a.) Non c'è stato alcun danno per la salute, sono state violate soltanto delle regole commerciali. L'avvocato Maurizio Conti ricorda che un tempo i prosciutti Dop si facevano anche con linee genetiche oggi non consentite per volontà politica. E lascia intendere che sul punto il confronto con la Procura sarà serrato: «I nostri test genetici sui verri dimostrano che siamo in regola». I difensori degli otto indagati, tra cui ci sono anche gli avvocati Gian Luigi Morassutti e Mattia Callegaro, oltre allo staff dello studio...