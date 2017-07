Un milione in più per Atenei e Conservatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE - (A.L.) Un milione in più nel 2017 e nel 2018 per il sistema universitario del Friuli Venezia Giulia (atenei e conservatori), che potrà così contare su 5 e non 4 milioni l'anno. Lo ha deciso ieri la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione Loredana Panariti. Salgono così da 13 a 15 i milioni destinati a questi istituti di alta formazione nel triennio 2016-2018.«Altro elemento importante ha aggiunto l'assessore è che si integrano al Piano triennale l'assegno di ricerca per i laureati in discipline umanistiche...