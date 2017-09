Spaccata per rubare biciclette la Polizia arresta due giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CATTURATIUDINE Due ragazzi di diciotto e di diciannove anni di età, C.N. e K.R. le loro iniziali, tutti e due residenti a Udine, italiani, sono stati arrestati nelle prime ore di ieri, intorno alle 5, dopo essere stati pizzicati dalla polizia di Stato mentre stavano cercando di rubare delle biciclette in un negozio di via Cividale, a Udine.Il gruppo, composto da tre giovani, di cui uno è poi riuscito a darsi alla fuga, aveva tentato prima di forzare il distributore automatico di un tabacchino in piazzale Oberdan, utilizzando una chiave...