«Se ci beccano, che polverone»

False certificazioni, tatuaggi grattati via con il coltello e marchi a fuoco contraffatti per commercializzare nella filiera del Dop cosce di suini non ammessi dal disciplinare. Le indagini dei carabinieri del Nas e degli ispettori dell'Ispettorato repressione frodi di Udine, sono fondate anche su intercettazioni telefoniche e ambientali. Al gip del Tribunale di Pordenone รจ stato consegnato un quadro molto dettagliato, dove emerge la consapevolezza, da parte degli otto indagati sottoposti agli arresti domiciliari per l'ipotesi di associazione...