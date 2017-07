«Se c'è frode scopritela subito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Parole misurate ma una gran voglia che si faccia chiarezza velocemente sulla vicenda, per chi è coinvolto e perché il clamore non inneschi comportamenti di mercato che potrebbero danneggiare un intero comparto, per un processo di generalizzazione. È il clima che si respirava ieri tra allevatori, produttori, organismi di settore e istituzioni alla notizia degli sviluppi nell'inchiesta della Procura di Pordenone. Tra i coinvolti anche alcuni allevatori di suini e la conseguente preoccupazione del comparto. «Le indagini facciano assolutamente...