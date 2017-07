Scuole, in Friuli oltre 800 assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE - (a.l.) Assunzioni in ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado: assegnato al Friuli Venezia Giulia il contingente per l'anno 2017/2018 con il decreto pubblicato dal ministero. «Le assunzioni in ruolo - si legge - sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico». Su 51.773 assunzioni in Italia, oltre 800 sono concentrate in Friuli Venezia Giulia, Per la scuola dell'infanzia 87 unità: 18 a Gorizia, 8 a Pordenone, 4 a Trieste e 57 a Udine. La scuola primaria da sola assorbirà 297 docenti: 40...