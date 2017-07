Scomparso a Catanzaro, ricerche anche in Friuli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TARVISIO - Sono giorni di apprensione per la famiglia e gli amici di Loris Ferro, 32enne molto conosciuto nel Tarvisiano - dove, prima di trasferirsi a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro - ha trascorso la sua infanzia e che da due settimane non dà più notizie di sé. Loris manca da casa, dove vive con la mamma e uno dei due fratelli, ormai dal 13 luglio scorso. Quel giorno, verso le 16, ha contattato la mamma per avvisarla di trovarsi in autostrada, nei pressi di Napoli. Prima di salutare, l'ha rassicurata dicendo che si sarebbe fatto...