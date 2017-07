Nuova centrale con 100mila euro Gestirà 7mila interventi all'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE - (Pt) Inaugurata la nuova centrale dei pompieri di Udine che nasce per migliorare il servizio di soccorso tecnico urgente, per la gestione delle emergenze. Ieri mattina la presentazione a Udine, nel Comando di via Popone. Gli interventi sono costati 100mila euro, finanziati interamente dal ministero dell'Interno. I lavori di adeguamento tecnologico e informatico sono stati necessari per aggiornare gli apparati anche a seguito della realizzazione del numero unico 112 avviato alcuni mesi fa nella sede di Protezione civile Fvg a Palmanova....