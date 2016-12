Natale, emergenza sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ormai non esiste l'allarme zero, ma non ci sono elementi concreti di pericolo. In ogni caso la guardia è alta». All'indomani dei tragici fatti di Berlino e della direttiva diramata a tutti i prefetti dal comitato di analisi strategica antiterrorismo per convocare il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e rafforzare i controlli nelle aree di maggiore afflusso di persone, anche in vista delle feste natalizie, è inevitabile tornare a parlare della minaccia terroristica. E anche il Questore di Udine, Claudio Cracovia, non si sottrae...