Missione Cina per l'Ateneo «Nostri laureati in ruoli chiave»

UDINE Missione in Cina dell'Università di Udine per promuovere e valorizzare i progetti e le relazioni dell'Ateneo con il sistema istituzionale, accademico e imprenditoriale del gigante asiatico con l'obiettivo di arricchire il percorso formativo degli studenti. In particolare, consentirà all'Ateneo di consolidare i rapporti esistenti, di avviare nuove collaborazioni e di ricalibrare il progetto Marco Polo Turandot finalizzato ad avvicinare gli studenti cinesi al sistema dell'istruzione superiore in Italia. La delegazione dell'Ateneo...