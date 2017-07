«Latterie friulane, nessuna svendita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Latterie friulane non è stata né svenduta né colonizzata. Dopo una sofferta trattativa, marchio, occupazione e produttori sono stati salvati. È quanto mettono in luce il gruppo Parmalat che all'epoca acquisì Latterie friulane e Confcooperative Fvg dopo la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura di Udine confermando le undici assoluzioni e proscioglimenti pronunciati poco più di un anno fa dal gup Francesco Florit. Il passaggio in Parmalat «ha garantito la continuità produttiva per lo stabilimento...