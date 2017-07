La notte dei lunghi coltelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE - «Mi auguro sinceramente di sbagliare e che il buon senso alla fine prevalga», ma «al contempo non posso condividere le modalità con cui da parte tua è stata gestita questa riunione del Consiglio in una fase particolarmente delicata della vita associativa e pertanto rassegno con effetto immediato le mie dimissioni». Il past president di Confindustria Udine e fino e fino all'altro giorno consigliere e componente del Comitato di presidenza, Giovanni Fantoni, ha motivato così le sue dimissioni in una lettera datata 27 luglio 2017,...