Investe un'anziana, caccia al pirata

Travolta da un'auto pirata sull'uscio di casa, una donna di Bertiolo di 94 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale con un femore spaccato e diverse lesioni e tumefazioni. È successo intorno alle 18 domenica, nel pieno centro del paese.Un Suv di grossa cilindrata è entrato nel capoluogo a tutta velocità, ha fatto un'inversione a U e poi si è diretta verso via Roma, per uscire dal centro. A quel punto il conducente ha perso il controllo del mezzo che è finito sul marciapiede, travolgendo la donna che si trovava ad appena due...