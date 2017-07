Fuga dopo lo schianto, denunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Trovato in poche ore il presunto pirata della strada che è ritenuto responsabile dell'investimento della donna novantaquattrenne travolta nel tardo pomeriggio di domenica sull'uscio della sua casa a Bertiolo, in via Roma, nel pieno centro del piccolo comune del Medio Friuli. A quanto si è appreso, si tratterebbe di un compaesano dell'anziana, di 57 anni.L'uomo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del Norm della Compagnia di Udine, comandata dal maggiore Alberto Granà, dopo una breve, serrata e complessa indagine svolta...