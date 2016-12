Friulia, costi -20% e poteri accentrati su Del Fabbro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Utili per 5 milioni di euro, un Consiglio d'amministrazione con costi abbassati del 20% (inclusi i compensi) e quasi 30 milioni di investimenti in 16 aziende diverse. Questi i numeri principali del bilancio al 30 giugno 2016 di Friulia, la finanziaria della Regione che ieri ha ricevuto il via libera dall'assemblea dei soci riunitasi a Trieste in presenza dell'assessore alle finanze Francesco Peroni. Il ridimensionamento del Cda (i membri passano da 7 a 5) deriva dall'applicazione della riforma nazionale Madia così come quello del collegio...