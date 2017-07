Diminuiscono ricoveri ed esami inutili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«I numeri dimostrano che stiamo effettivamente trasferendo servizi sanitari sul territorio». Così ieri la presidente della Regione, Debora Serracchiani, ha sintetizzato i risultati presentati a Udine insieme all'assessore alla Salute Maria Sandra Telesca conseguenti alla riorganizzazione dell'assistenza primaria in Friuli Venezia Giulia attivata con la riforma della sanità. In particolare, in un solo anno, nel 2016 rispetto al 2015, è calato il tasso di ricoveri ospedalieri (-9,4%), delle prestazioni specialistiche (-6,75) e,...