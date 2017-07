Ciclista investita da un trattore sotto la pioggia battente, è grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALMANOVA (Pt) - Versa in gravi condizioni una donna di sessantadue anni che lunedì pomeriggio, intorno alle 16.30, è rimasta coinvolta in un incidente fuori dalle mura di Palmanova, tra la strada regionale 352 e via Risorgimento, vicino a Porta Udine. In quel momento in zona le condizioni meteo erano pessime: pioveva molto e c'era parecchio vento. La 62enne stava pedalando in sella a una bicicletta, completamente inzuppata. Probabilmente anche a causa del maltempo un trattore con rimorchio l'ha travolta, per cause in corso di accertamento...