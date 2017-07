«Carte false per permessi di soggiorno» Il gip rinvia a giudizio anche un udinese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE - Falsi contratti di lavoro con una ditta fittizia. Il tutto per ottenere l'agognato permesso di soggiorno. Così decine di stranieri avevano cercato di aggirare la legge che, tra le condizioni per il rilascio del permesso, impone anche che il richiedente percepisca un reddito sufficiente al suo sostentamento in Italia. Il giro di documenti falsi fu scoperto dalla Squadra mobile di Udine un paio d'anni fa. E ieri il giudice per le indagini preliminari di Venezia, Roberta Marchiori, ha rinviato a giudizio 24 persone, tutte, a vario...