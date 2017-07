Bagarino incastrato dal Questore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CIVIDALE - Vi serve un biglietto? Vi serve un biglietto?. Zaino in spalla, ripeteva la frase a tutti i passanti, in una via di Cividale nei pressi dell'area del concerto di Sting organizzato il 25 luglio al Parco della Lesa in occasione del Mittelfest. Proponeva in vendita dei biglietti per assistere allo show della star inglese, ex Police, prima delle sole due date italiane del suo nuovo tour mondiale dal titolo 57th & 9th. E lo faceva al prezzo di 120 euro per ciascun tagliando, maggiorato sul costo effettivo dei biglietti che erano ancora...