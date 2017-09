Anziano rapinato sull'uscio di casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIOLENZATALMASSONS Lo gettano a terra sull'uscio di casa per derubarlo dei suoi averi: è successo intorno alle 21 di mercoledì, nella frazione di Flumignano, a Talmassons, nel Medio Friuli. Un anziano di novantadue anni di età, vedovo, che vive solo, è stato avvicinato da una donna che gli ha proposto la vendita di un libro. Era una ladra e stava cercando di abbindolarlo per farlo allontanare dall'ingresso della sua abitazione, in accordo con due complici che attendevano a poca distanza.Il pensionato, infatti, in quel momento era davanti...