Al via i lavori della nuova rotonda

UDINE - Al via i lavori per la rotatoria su viale Tricesimo, che sarà realizzata all'incrocio con via Verbania. L'intervento, che partirà nei prossimi giorni e durerà due mesi e mezzo, sarà affidato alla ditta F&B di Nimis per conto della società Lidl Italia Srl, titolare di un punto vendita situato proprio all'altezza dell'intersezione. Durante la realizzazione della rotonda, che sostituirà l'attuale incrocio, sarà consentito il transito anche se la carreggiata sarà comunque ristretta progressivamente. Resterà invece chiuso alla...