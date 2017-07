Acqua in una parte del cantiere «Tutto sistemato in breve tempo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito ieri la provincia di Udine con forte vento e intense piogge alternati a momenti di sereno per tutta la giornata. Nella primissima mattinata il nubifragio si è concentrato nella zona collinare e pedemontana con caduta di rami e alberi, per poi spostarsi su Udine e nei paesi vicini alla città. A quanto si è appreso, una pianta è finita sulla statale 13 Pontebbana tra Reana e la rotonda di Arteni a Tavagnacco. Sempre a Reana diverse piante si sono spezzate in giardini e appezzamenti privati. A Udine...