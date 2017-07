Trump liquida il ministro della Giustizia Rudy Giuliani in corsa per la successione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEW YORK - Il presidente Usa Donald Trump sta considerando la possibilità di rimuovere Jeff Session dalla poltrona di ministro per la Giustizia, e uno dei nomi per il rimpiazzo è quello dell'ex sindaco di New York Rudy Giuliani. Il numero uno della Casa Bianca ha manifestato più volte negli ultimi giorni il suo disappunto per l'attuale ministro, indebolito dopo la ricusazione su ogni aspetto del Russiagate. Ieri Trump ha risposto con una semplice smorfia alla domanda: «Sta per cacciare Session»? Ma in mattinata su Twitter lo aveva...