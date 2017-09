Spunta un nuovo audio di Al Baghdadi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BEIRUT Con un appello ai suoi seguaci perché continuino a combattere e «distruggano ogni tiranno, dentro e fuori i territori» ancora controllati dall'Isis, Abu Bakr al Baghdadi è tornato ieri a far sentire la sua voce in un messaggio audio, quasi un anno dopo l'ultimo precedente, smentendo le voci che insistentemente negli ultimi mesi lo avevano dato per morto. Il nuovo discorso dell'autoproclamato Califfo è stato diffuso da Al Furqan, l'organizzazione per i media dell'Isis, nel giorno in cui da Washington arriva un nuovo allarme per il...