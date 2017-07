I genitori di Charlie si arrendono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non ci sono più le condizioni per combattere: il piccolo Charlie Gard non arriverà a quel 4 agosto in cui la sua breve e tormentata vita avrebbe raggiunto il traguardo del primo compleanno. Gli ultimi referti medici mostrano una situazione così compromessa che gli stessi genitori, Connie Yates e Chris Gard, hanno deciso di porre fine alla lunga battaglia legale intavolata da mesi con i medici del Great Ormond Street Hospital, il grande centro pediatrico londinese che già da mesi sostiene, dopo aver tentato tutte le strade, che non resti...