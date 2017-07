Torna l'utile nel primo semestre, recupera anche la chimica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO - L'Eni approfitta ancora del recupero del prezzo del petrolio rispetto allo scorso anno e torna all'utile nel primo semestre, confermando il dividendo. Risultati che l'ad Claudio Descalzi definisce «eccellenti» e che certificano anche l'aumento della produzione e la svolta per la chimica, con il recupero di Versalis. La Borsa approva e il titolo chiude con un +0,3% a 13,26 euro in una giornata di rosso per la maggior parte del listino. I primi sei mesi si chiudono con un utile netto di 983 milioni, contro la perdita di 829 milioni...