Snaidero sceglie De Agostini per il rilancio

L'INDISCREZIONEUDINE Snaidero, il marchio italiano di cucine con sede a Majano (Udine), da alcuni mesi ha dato mandato a Kpmg Corporate Finance di curare il processo di selezione delle offerte per il gruppo che opera attraverso le linee business to consumer (marchi Snaidero, Rational, Arthur Bonnet, Comera e Regina) e business to business. Dopo che nelle scorse settimane si era parlato di un interesse dei fondi Pillarstone Italy e Idea Ccr e di due soggetti industriali cinesi, ieri è circolata un'indiscrezione sul riassetto azionario del noto...