Per la prima volta in perdita le casseforti della famiglia Benetton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - La casseforti della famiglia Benetton in pedita per 67,3 milioni rispetto agli 80 milioni di utili nel 2015.Secondo il quotidiano Mf le società dei quattro fratelli Carlo, Gilberto, Giuliana e Luciano Benetton - che controllano in parti uguali la capogruppo Edizione Holding - devono per la prima volta registrare un disavanzo fotografato nei bilanci 2016. Nello specifico Proposta (società di carlo Benetton) avrebbe segnato un rosso di 23 milioni, Regia (di Gilberto Benetton) una perdita di 12 milioni, Evoluzione (Giuliana Benetton)...