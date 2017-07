Pensione integrativa, si cambia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'adeguamento alla speranza di vita, con la richiesta di far slittare lo scalino di cinque mesi previsto per il 2019, è il tema più caldo del confronto tra governo e sindacati (per domani è in programma un incontro politico). Ma al tavolo, che in questa fase due dovrebbe concentrarsi essenzialmente sui nodi che interessano i giovani, si parla anche di altri aspetti e dell'agenda fa parte la previdenza integrativa. In una periodo in cui il settore si è avvantaggiato del buon andamento dei mercati finanziari, e ha proseguito il processo di...