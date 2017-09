La Croazia aumenta la tassa per il soggiorno delle barche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FIUME Mazzata per i diportisti abituati ad andare in Croazia in estate o che hanno la barca in una marina croata: il governo di ZSagabria ha varato l'aumento della tassa di soggiorno che in alcuni casi (a seconda della dimensione della barca) può arrivare fino al 500%.La tassa, come al solito, va pagata nelle capitanerie e prevede un vantaggio solo per i natanti inferiori ai 9 metri che rimangono in acque croate fino a 30 giorni. La tassa per 8 giorni di una barca da 5-9 metri scende da 20 a 17 euro, per i 9-12 metri sale da 27 a 57 euro, per...