L'OPERAZIONE dal nostro inviato ROMA Il futuro è già qui. Anzi

L'OPERAZIONEdal nostro inviato ROMA Il futuro è già qui. Anzi lì, perché la presentazione ufficiale avviene a Roma, ma la testa è tutta in Alto Adige, in una vecchia fabbrica chiamata Alumix che ottant'anni fa era il più grande stabilimento italiano per la produzione di alluminio e che da lunedì prossimo sarà la nuova casa dell'innovazione nel cuore del Nordest, calamita per le aziende del Veneto e del Friuli Venezia Giulia che evidentemente al di qua del confine non trovano le stesse opportunità e decidono così di andarsene al di...