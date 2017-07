L'Italia cresce più del previsto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA - (l.cif.) Stati Uniti e Gran Bretagna un po' più piano, Eurozona un po' più veloce, Giappone e Cina in miglioramento ma più contenuto.Il Fondo monetario internazionale ha rivisto le proprie previsioni economiche che risalivano al mese di aprile confermando che l'economia globale è in una fase di accelerazione. La stima complessiva contenuta nel World economic outlook di luglio resta comunque fissata a 3,5 per cento per quest'anno e a +,6 per l'anno successivo proprio per la combinazione di variazioni differenziate nei singoli...