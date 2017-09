Generali riorganizza l'attività in Germania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Generali accelera sulla crescita in Germania. Semplifica l'operatività, rafforza il marchio nel Paese nei canali tradizionali, investe nelle attività online CosmosDirekt, e integra gli agenti in un nuovo accordo di distribuzione. La controllata nel settore vita Generali Leben, con 40 miliardi di riserve nel 2016 - pari al 35% delle riserve complessive del gruppo nel vita in Germania - verrà posta in run-off. Ne verrà cioè fermata la nuova produzione garantendo comunque i contratti esistenti. Qui l'impatto atteso sul...