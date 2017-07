Fincantieri, nessuna intesa su Stx: è scontro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRIESTE - Roma e Parigi non s'incontrano ancora sulla via di Sant-Nazaire, anzi le tensioni vengono allo scoperto e Roma dice chiaramente di aver dato «ampia disponibilità» ad accogliere le richieste dei francesi a modificare un accordo già concluso, ma Parigi non ha voluto accettare nessuna delle soluzioni di modifica delineate dagli italiani. Sembra così complicarsi la già difficile partita che potrebbe portare Fincantieri a gestire gli storici cantieri navali di Sant-Nazaire, i più importanti della Francia. Il colosso navalmeccanico...