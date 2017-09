Benetton si mette gli occhiali: accordo con Mondottica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA COLLABORAZIONEPONZANO (TREVISO) Benetton inforca gli occhiali. Il gruppo di Ponzano ha infatti stretto un contratto di licenza globale in esclusiva con Mondottica International per la progettazione, la produzione e la distribuzione di occhialeria a marchio United Colors of Benetton. L'accordo, la cui firma è stata annunciata ufficialmente ieri dalle due parti, avrà validità fino al 2023 e riguarderà sia una linea da sole, sia una da vista, naturalmente con le relative versioni per uomo e donna. Designer e tecnici sono già all'opera per...