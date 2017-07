Al Senato 203 emendamenti, decreto blindato M5s da Orlando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Banche venete: la maggioranza blinda il decreto di liquidazione e passaggio delle attività a Intesa anche al Senato e punta a chiudere entro la settimana, forse già da domani. Presentati 203 emendamenti e 49 ordini del giorno. Oggi incontro tra le associazioni dei 200mila piccoli azionisti e i parlamentari per riattivare il fondo welfare per i casi più critici (60 milioni bloccati dai liquidatori), utilizzare i 180 milioni rimasti nel fondo transazioni per altri rimborsi, tutela dal rischio revocatoria per gli altri ristori già...