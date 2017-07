CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un successo a Central Park e un tour al seguito della star John Malkovich che venerdì ha fatto tappa a Cividale del Friuli nella fitta scaletta di eventi del Mittelfest. Un luglio ricco di trionfi per il maestro padovano Alvise Casellati. Il direttore d'orchestra il 6 luglio a New York ha diretto un'orchestra formata da giovani studenti e laureati delle prestigiose scuole di musica newyorkesi, come la Manhattan School of Music e la Juilliard. Nemmeno il tempo di godersi la meritata gloria ed eccolo a fare da colonna sonora ad un'icona del...