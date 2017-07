Plessi: «Acqua e fuoco come La Fenice»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«È stata una serata magica: credo di essere riuscito a trasmettere al pubblico le emozioni che volevo. Da quanto ho potuto apprendere, molti hanno capito la profondità del mio discorso. E soprattutto, che l'acqua e il fuoco sono nel mio Dna quanto in quello della Fenice». Soddisfatissimo Fabrizio Plessi per la serata inaugurale di Fenix Dna, opera sperimentale promossa da Generali Italia e prodotta dalla Fondazione Teatro La Fenice in collaborazione con Arthemisia. Una realizzazione che fino al 6 agosto, metterà a confronto i calchi in...