LO SPETTACOLOLa prima e unica rappresentazione risale al 1934, quando andò in scena al Teatro Goldoni di Venezia per la Biennale Musica. Dopo oltre ottant'anni il Cefalo e Procri - una moralità pseudo-classica composto da Ernst Krenek su libretto di Rinaldo Kufferle viene riproposto al Teatro Malibran in un nuovo allestimento de La Fenice firmato dal regista Valentino Villa con la direzione di Tito Ceccherini. L'opera - in prima assoluta oggi con repliche 1, 3, 5 e 7 ottobre - affianca alla composizione originale due brani della compositrice...