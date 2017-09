L'Accademia apre a Canova e Hayez

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRACaduta la Repubblica, depredata dei suoi capolavori dall'avidità delle truppe napoleoniche, sottomessa all'Impero asburgico, Venezia non perde la speranza o forse semplicemente si illude di ritornare agli antichi fasti, confidando ancora una volta nel genio dei suoi artisti maggiori. È il 1817, per iniziativa di Leopoldo Cicognara, presidente dell'Accademia di Belle Arti, si apre la grande pinacoteca, le attuali Gallerie dell'Accademia. Per la rinascita poteva contare su due numi tutelari, Antonio Canova e Francesco Hayez: il primo...